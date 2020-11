Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Eriksen totalement relancé par... Allegri ?

Publié le 27 novembre 2020 à 22h15 par A.D.

Pressenti pour prendre la succession d'Antonio Conte à l'Inter, Massimiliano Allegri pourrait changer le sort de Christian Eriksen. Sur le départ du côté de l'Inter, le milieu offensif danois pourrait finalement être au coeur du projet milanais grâce au natif de Livourne.

Depuis son arrivée à l'Inter en janvier 2020, Christian Eriksen est en grande difficulté. D'ailleurs, le milieu offensif danois aurait déjà pu quitter le club milanais lors du dernier mercato estival. Alors qu'il est finalement resté chez les Nerazzurri , Christian Eriksen serait toujours en instance de départ. Une information qui n'aurait pas échappée à Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG verrait d'un bon oeil une arrivée de Christian Eriksen à Paris et pourrait tenter de réaliser ce coup au mois de janvier. Toutefois, Massimiliano Allegri, qui figurerait également sur ses tablettes, pourrait lui mettre des bâtons dans les roues.

Max Allegri pourrait bloquer Christian Eriksen à l'Inter