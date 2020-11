Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour Allegri !

Publié le 27 novembre 2020 à 17h15 par A.M.

Toujours libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec la Juventus, Massimiliano Allegri serait trop cher pour l'Inter Milan, ce qui laisserait le champ libre au PSG.

Alors que l'avenir de Thomas Tuchel semble s'inscrire loin du PSG où son contrat prend fin en juin prochain, le nom de plusieurs entraîneurs circule. Cependant, la priorité de Leonardo se nomme Massimiliano Allegri. Le technicien italien est toujours libre de tout contrat et son profil plaît à Leonardo. Toutefois, d'autres clubs semblent intéressés à l'image de Manchester City et l'Inter Milan. Mais les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le directeur sportif du PSG.

Allegri trop cher pour l'Inter ?