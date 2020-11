Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup de Leonardo plombé… par Tuchel ?

Publié le 27 novembre 2020 à 8h45 par T.M.

En janvier, Leonardo penserait notamment à un échange entre Christian Eriksen et Leandro Paredes. Toutefois, cela serait sans compter sur Thomas Tuchel. Explications.

Après Danilo Pereira et Rafinha, Leonardo voudrait encore apporter du sang neuf dans l’entrejeu du PSG. Le directeur sportif brésilien aurait d’ailleurs ciblé le joueur qu’il voulait en la personne de Christian Eriksen. Arrivé en janvier dernier à l’Inter Milan, le Danois n’est jamais parvenu à entrer dans les plans d’Antonio Conte. En difficulté, Eriksen serait donc en passe de s’en aller et le PSG pourrait lui permettre de se relancer. Leonardo semble d’ailleurs vraiment vouloir le joueur de 28 ans, envisageant pour cela de proposer un échange avec Leandro Paredes.

Tuchel s’y oppose ?