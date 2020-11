Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ assuré à 90% pour cette priorité de Leonardo ?

Publié le 27 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

En janvier, Leonardo souhaiterait notamment attirer Christian Eriksen au PSG. Et pour le Danois, le départ de l’Inter Milan serait bien une réalité.

Après avoir recruté Danilo Pereira et Rafinha lors du dernier mercato estival, Leonardo n’en aurait pas fini avec la reconstruction du milieu de terrain du PSG. Ainsi, en janvier, lors du mercato hivernal, il faudrait s’attendre à de nouveaux changements. Et l’une des priorités du directeur sportif parisien serait claire : Christian Eriksen. Déjà intéressé par le Danois cet été, Leonardo n’aurait pas perdu de vue le joueur de l’Inter Milan, en grande difficulté sous les ordres d’Antonio Conte. Eriksen pourrait donc venir se relancer au PSG et son départ serait visiblement une formalité.

Un départ assuré !