Mercato - PSG : Une première décision forte prise par Eriksen !

Publié le 26 novembre 2020 à 14h45 par A.C.

En difficulté à l’Inter et courtisé par plusieurs gros clubs européens, Christian Eriksen aurait pris une décision forte pour son avenir.

Considéré comme l’un des meilleurs du monde il n’y a pas si longtemps, Christian Eriksen a connu une chute brutale. L’ancien de Tottenham est dans l’impasse à l’Inter, où Antonio Conte ne semble pas du tout lui faire confiance. Il n'a en effet joué que quatre petites minutes lors des deux dernières rencontres et la presse italienne annoncé qu’il devrait plier bagages en janvier. Le Paris Saint-Germain serait sur le coup, mais ce serait également le cas d’Arsenal ou encore du Real Madrid, qui pistait déjà Eriksen il y a un peu plus d’un an.

Pour Eriksen, l’Inter c’est fini

Alors, lequel de ces trois clubs a les faveurs de Christian Eriksen ? Pour le moment il semble être encore trop tôt pour le dire, mais ce qui semble toujours plus certain, c’est qu’il ne restera pas à l’Inter. D’après les informations de Fabrizio Romano, Eriksen aurait confié à ses proche que l’aventure à l’Inter est bel et bien finie. Il aurait l’intention de partir au cours du mercato hivernal et, du côté de l'Inter, on ne devrait pas s’y opposer.