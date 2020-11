Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture pour Sergio Ramos ?

Publié le 26 novembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Certains médias espagnols affirment que le Real n’aurait pas vraiment ouvert de discussion pour une prolongation de Sergio Ramos, ce qui en dirait alors long sur les intentions du club merengue. Analyse.

Au cours de l’émission El Partidazo de COPE , le journaliste Manolo Lama a affirmé que le Real Madrid n’aurait pas encore appelé Sergio Ramos afin de discuter d’une prolongation, alors que le défenseur central madrilène arrive en fin de contrat en juin prochain et est réglementairement en droit de caler un accord contractuel avec un futur club à partir du 1er janvier prochain. Que faut-il en penser ?

Le Real disposé à laisser filer Sergio Ramos ?

Si cette information était confirmée, cela signifierait que le club merengue n’aurait pas vraiment l’intention de prolonger Sergio Ramos, autrement il n’aurait jamais pris le risque de le laisser arriver à six mois de la fin de son contrat… Cela ouvrirait alors un boulevard pour le PSG, qui est déjà positionné et qui flaire une opportunité unique de recruter à coût zéro en transfert un joueur de la dimension de Sergio Ramos. Pour autant, il reste surprenant que le Real Madrid n’ait pas entamé de démarches concrètes en direction de son joueur, l’hypothèse la plus probable restant que des discussions existent mais que les positions des deux parties sont pour l’instant trop éloignées.