Mercato - PSG : Leonardo rassuré pour Eriksen ?

Publié le 26 novembre 2020 à 15h45 par A.C.

Le mois de janvier devrait être crucial pour Christian Eriksen, décidé à claquer la porte de l’Inter.

De recrue phare de l’hiver 2020, à erreur de casting. En moins d’un an, Chrstian Eriksen a tout connu à l’Inter et ça semble d’ores et déjà être fini. Un grand nombre de médias en Italie annoncent en effet que le Danois souhaiterait quitter le club milanais en janvier. Avec Antonio Conte le courant ne passerait toujours pas et la seule solution passe donc par un départ... et le plus tôt possible ! Plusieurs options semblent se présenter à lui, comme le Paris Saint-Germain, Arsenal, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich.

Rien de concret avec Arsenal et Real Madrid