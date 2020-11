Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La piste Allegri totalement relancée ?

Publié le 26 novembre 2020 à 8h45 par A.C.

Actuellement libre de tout contrat, Massimiliano Allegri intéresse un grand nombre de clubs.

Un an et demi après son départ de la Juventus, club avec lequel il a notamment remporté cinq Scudetti, Massimiliano Allegri n’a toujours pas trouvé de club. Pourtant, son profil plait ! Nous vous révélions en exclusivité en décembre 2019 des premiers contacts entre le Paris Saint-Germain et le technicien italien. Leonardo apprécie en effet beaucoup le profil d’Allegri, son favori pour remplacer Thomas Tuchel. D’ailleurs, en Italie on est persuadés que l’ancien de la Juve aurait d’ores et déjà trouvé un accord pour rejoindre le PSG.

L’Inter n’a pas oublié Allegri