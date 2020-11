Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il se séparer de Thomas Tuchel cet hiver ?

Publié le 26 novembre 2020 à 20h01 par La rédaction mis à jour le 26 novembre 2020 à 21h42

Malgré la victoire du PSG ce mardi contre Leipzig, les questions sont toujours présentes concernant l’avenir de Thomas Tuchel. Faut-il s’en séparer cet hiver ?

Avec 1 victoire en 3 matchs, le PSG avait bien mal commencer sa Ligue des Champions, après avoir pourtant atteint la finale de la dernière édition. Ce mardi, le club de la capitale jouait donc très gros face au RB Leipzig. Dans cette rencontre qui ressemblait à une finale, la victoire était impérative pour les hommes de Thomas Tuchel. Et malgré une bien triste copie, le PSG s’en est sorti avec les 3 points de la victoire grâce à un penalty de Neymar. Les champions de France sont donc toujours en course pour une qualification en huitièmes de finale, mais rien n’est assuré. Une situation inconfortable notamment pour Thomas Tuchel, qui est en grand danger sur le banc parisien.

A quand la fin ?