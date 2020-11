Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces révélations sur l’énorme coup de gueule de Tuchel !

Publié le 25 novembre 2020 à 21h45 par T.M.

Ce mardi, après la victoire face à Leipzig, Thomas Tuchel s’est agacé devant les questions des journalistes. Un coup de gueule qui pourrait bien s’expliquer par son sort quasiment scellé sur le banc du PSG.

Devant s’imposer face au RB Leipzig, le PSG a assuré l’essentiel ce mardi en remportant la rencontre sur le plus petit des scores (1-0). Toutefois, dans le contenu, cela était extrêmement décevant et Thomas Tuchel n’a pas échappé aux questions à ce sujet après la rencontre. Toutefois, interrogations par les médias, l’entraîneur du PSG est apparu très en colère, lâchant : « Vous demandez toujours la même chose. Si vous avez les couilles de faire ça, allez dans le vestiaire et dites-leur. Ils ont tout donné physiquement. Je suis fatigué de répondre à vos attentes ».

Tuchel n’a plus rien à prouver