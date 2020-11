Foot - PSG

PSG - Malaise : La mise au point musclée de Tuchel sur un dossier sensible !

Publié le 25 novembre 2020 à 9h15 par A.M.

Alors que Danilo Pereira était de retour au milieu de terrain au coup d'envoi de la rencontre face à Leipzig (1-0), Thomas Tuchel refuse toutefois de tirer d'acter son choix pour le futur.

Pour la réception du RB Leipzig, cruciale pour l'avenir européen du PSG, Thomas Tuchel a décidé de replacer Marquinhos en défense centrale et Danilo Pereira au milieu de terrain. Chaque joueur a donc évolué dans sa position de prédilection, bien qu'au cours de la rencontre, l'international portugais ait été reculé en défense central dans un schéma à 5 axial. De son côté, le capitaine du PSG a livré une prestation aboutie en s'imposant comme le patron attendu de l'arrière-garde parisienne avec à ses côtés Abdou Diallo qui remplaçait Presnel Kimpembe, suspendu. Un choix fait pour durer ? Pas sûr, si l'on en croit Thomas Tuchel.

«Danilo au milieu ? Je ne vais pas penser au futur»