Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos, Danilo... Kimpembe envoie un message fort à Tuchel !

Publié le 23 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Utilisé aux côtés de différents défenseurs centraux depuis le début de saison, Presnel Kimpembe assure qu'il est prêt à évoluer avec n'importe qui pour former sa charnière.

Après une saison post-Coupe du monde assez poussive, Presnel Kimpembe n'a cessé de monter en puissance au point de s'imposer comme un titulaire en puissance que ce soit au PSG ou en équipe de France. Mais alors qu'il est régulièrement utilisé avec Raphaël Varane en Bleus, c'est bien moins stable à Paris où Thomas Tuchel a d'abord aligné Marquinhos avant de faire redescendre Danilo Pereira. Abdou Diallo a également beaucoup joué aux côtés de Presnel Kimpembe qui ne voit pas d'inconvénients au fait de changer régulièrement de partenaires en charnière.

«On respecte ses choix, il faut pouvoir s’adapter»