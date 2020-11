Foot - PSG

PSG : Thiago Silva avait tout prévu pour Marquinhos !

Publié le 21 novembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Alors que Thiago Silva a disputé ses derniers matches avec le PSG lors du Final 8 de Ligue des Champions, l'ex-capitaine du club avait bien préparé Marquinhos en cas de départ après la compétition pour qu'il prenne sa succession.

La saison 2019/2020 a été rendu particulière par la pandémie mondiale due au Covid-19. Les championnats ont été interrompus et la Ligue 1 définitivement arrêtée. Pour la première fois, la saison se terminait au cours de l'été, posant un problème contractuel. En fin de contrat, Thiago Silva a décidé de prolonger avec le PSG pour conclure la Ligue des Champions. Courant août, les meilleures équipes européennes se sont données rendez-vous pour le Final 8 à Lisbonne. Conscient de sa situation contractuelle de l'époque avec le club de la capitale et incertain quant à son avenir, le capitaine brésilien s'est ainsi confié à Marquinhos pour qu'il prenne sa succession.

« Lors du Final 8, on a beaucoup parlé de cette transition »