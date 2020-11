Foot - PSG

PSG - Malaise : La réponse franche d'Icardi à ses détracteurs !

Publié le 21 novembre 2020 à 20h15 par H.G.

Vivement critiqué depuis plusieurs mois pour son manque de présence dans le jeu du PSG, Mauro Icardi a tenu à mettre les choses au clair en affirmant qu’il ne changera pas la manière dont il joue au football depuis des années.

S’il avait fait forte impression lors de ses premiers mois au PSG, Mauro Icardi traverse une période délicate depuis le début de l’année 2020. Et pour cause, l’ancien buteur de l’Inter définitivement recruté en mai dernier par Leonardo peine à se montrer performant et n’affiche plus la même réussite devant le but que lors de ses premiers matchs à Paris. Et quand on sait que son efficacité est sa qualité première, cela pose naturellement problème, puisque l’attaquant argentin n’est pas réputé pour être un joueur très présent dans le jeu collectif de son équipe. Ainsi, Mauro Icardi subit les foudres de bon nombre d’observateurs du PSG depuis plusieurs mois, qui n'hésitent pas à remettre en cause son utilité. Cependant, l’Argentin ne compte pas changer sa manière de jouer pour autant, loin s’en faut ! En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à This is Paris , le numéro 9 du Paris Saint-Germain a expliqué qu’il préférait évoluer dans l’ombre pour surgir au bon moment, tout en reconnaissant être critiqué pour cette manière de jouer depuis son passage en Italie.

« J’ai toujours joué comme ça »