Mercato - PSG : Les révélations de Mauro Icardi sur son intégration !

Publié le 21 novembre 2020 à 17h45 par La rédaction

Définitivement parisien depuis cet été après une saison effectuée sous la forme d'un prêt, Mauro Icardi est revenu sur son arrivée au PSG en 2019. Après six ans en Italie, l'attaquant argentin a constaté quelques différences.

Après un prêt concluant la saison dernière, le PSG s'est mis d'accord avec l'Inter pour un transfert de 50M€ assorti de bonus s'élevant à 8M€ pour s'attacher définitivement les services de Mauro Icardi. Cette saison, l'international argentin connaît des premiers mois difficile, touché d'abord par le coronavirus puis par une blessure au genou. Alors que des rumeurs de départs l'entourent déjà, l'attaquant de 27 ans avait pris le dessus sur Edinson Cavani dans les plans de Thomas Tuchel lors de ses six premiers mois à Paris. Arrivé en France après six années en Serie A, entre la Sampdoria et l'Inter, Mauro Icardi s'était rapidement habitué à la Ligue 1 en marquant lors de ses trois premières titularisations.

« La Ligue 1 est très physique, en Serie A c'est beaucoup plus tactique »