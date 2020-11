Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le moment d'Allegri enfin arrivé ?

Publié le 26 novembre 2020 à 11h30 par La rédaction

Avec un Thomas Tuchel fragilisé au Paris Saint-Germain et un Antonio Conte particulièrement critiqué à l’Inter, Massimiliano Allegri semble enfin proche d’un retour.

C’est assez étrange de voir un entraineur du calibre de Massimiliano Allegri, toujours sans club. Pourtant, cela fait plus d’un an et demi qu’il a quitté la Juventus, où il a remporté pas moins de cinq Scudetti et atteint deux fois la finale de Ligue des Champions. Allegri pourtant plaît... et pas à n’importe qui ! En décembre dernier, nous vous révélions en exclusivité des contacts avec le Paris Saint-Germain, où Leonardo apprécie tout particulièrement son profil. La crise du COVID-19 et la finale de Ligue des Champions atteinte par Thomas Tuchel semble toutefois l’avoir quelque peu éloigné du PSG. Plusieurs médias ont toutefois confirmé nos informations, en érigeant Allegri comme le grand favori à la succession de Tuchel. Ce dernier ne serait d’ailleurs pas totalement à l’abri, même avec la courte victoire face au RB Leipzig tout récemment (1-0).

Allegri attend toujours un faux pas de Tuchel

Car si cette victoire est la bienvenue, elle n’assure pas encore au Paris Saint-Germain une qualification pour les phases finales de la Ligue des Champions ! Et c’est justement l’un des facteurs essentiels pour l’avenir de Thomas Tuchel, comme l’a fait remarquer Max Bielefeld. « S’il sort pendant les poules de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel ne sera plus l’entraîneur du PSG. Pas maintenant, mais cet hiver » a expliqué le journaliste de Sky Sports . Du côté de Tuttosport on assure ainsi que Massimiliano Allegri garderait un œil attentif sur la situation de Tuchel au PSG, pressé d’enfin pouvoir reprendre du service, qui plus est dans l’un des clubs les plus ambitieux d’Europe.

L’Inter revient au premier plan, mais...