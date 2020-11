Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel afficherait une certitude pour son avenir en privé...

Publié le 26 novembre 2020 à 10h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel sait que son avenir à moyen terme ne passe plus par le PSG. Et cette situation influencerait clairement son comportement.

L'avenir de Thomas Tuchel est clairement en questions depuis plusieurs semaines. Et pour cause, le PSG connaît un début de saison poussif comme en témoignent les résultats en Ligue des Champions et surtout les prestations parisiennes. Et alors que le contrat du technicien allemand prend fin en juin prochain, son départ semble inévitable à la fin de la saison puisque Leonardo ne lui offrira pas de prolongations. Thomas Tuchel en a d'ailleurs parfaitement conscience.

Convaincu que son avenir ne passe plus par le PSG, Tuchel se lâche