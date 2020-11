Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel se dirige vers un destin à la Pochettino !

Publié le 26 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il disputait il y a encore peu de temps la finale de la Ligue des Champions avec le PSG, Thomas Tuchel paraît plus que jamais sur la sellette. Une trajectoire qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain Mauricio Pochettino…

La saison passée, le PSG a réalisé un carton plein sur le plan national en remportant la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions. Par ailleurs, Thomas Tuchel avait réussi à hisser le club de la capitale jusqu’en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich en août dernier, mais désormais, l’entraîneur allemand semble tout proche du départ. En plus de ce début de saison très irrégulier en terme de résultats et de la fin de son contrat avec le PSG, Tuchel peine à mettre son collectif en valeur sur le plan tactique. Et il pourrait connaître un destin similaire à celle de Mauricio Pochettino avec Tottenham comme l’a analysé le journaliste Vincent Duluc au micro de L’Equipe du Soir.

« Ça rappelle un peu Pochettino… »