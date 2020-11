Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est relancé pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 26 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré la fin de son contrat avec le FC Barcelone qui se profile en juin prochain, Lionel Messi pourrait finalement être prolongé comme l’explique Victor Front, candidat à la présidence du club blaugrana.

Après être passé tout proche d’un départ du FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi changera-t-il d’air en 2021 ? Le contrat de la star argentine prendra fin en juin prochain, et à ce jour, difficile de dire si le Barça parviendra à le faire prolonger. Il faut dire que les élections qui se tiendront prochainement pour la nouvelle présidence du club brouillent un peu les pistes. Mais Victor Front, candidat au poste, continue d’afficher un souhait très clair pour l’avenir de Messi.

« J’espère que nous pourrons le convaincre de rester »