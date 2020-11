Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier gros coup d’Allegri déjà identifié ?

Publié le 26 novembre 2020 à 9h45 par La rédaction

À un an de la fin de son contrat au PSG, Thomas Tuchel ne devrait pas être renouvelé. Pressenti pour sa succession, Massimiliano Allegri pourrait amener dans ses valises un joueur en difficulté dans son club.

Sauf énorme coup de tonnerre, le PSG devrait changer d’entraîneur la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel est de plus en plus contesté pour ses choix. Sa relation prétendument conflictuelle avec Leonardo n’arrangeant rien, le directeur sportif du club de la capitale serait déjà en quête de son successeur. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, particulièrement ceux de Mauricio Pochettino, Thiago Motta et Massimiliano Allegri. Ce dernier est libre de s’engager où il le souhaite depuis la fin de son aventure à la Juventus.

Allegri grand fan d’Isco