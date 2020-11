Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Leipzig, Tuchel est loin d’être sauvé !

Publié le 26 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Avec la victoire du PSG face à Leipzig ce mardi, Thomas Tuchel s’est offert un petit bol d’air frais. Pour autant, la menace serait toujours présente pour l’entraîneur allemand.

Ce mardi, à l’occasion de la réception du RB Leipzig pour la 4ème journée de Ligue des Champions, le PSG jouait gros. En effet, avec seulement 3 points en 3 matchs, les hommes de Thomas Tuchel étaient en position délicate. Pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale, la victoire était obligatoire. Cela a été chose faite grâce à un penalty de Neymar au terme d’un match très compliqué (1-0). Une bonne nouvelle donc pour le PSG, qui peut continuer à y croire en Ligue des Champions, mais aussi pour Tuchel. En effet, lors de cette rencontre, l’Allemand jouait sa tête, lui qui est déjà en danger à son poste. Aujourd’hui, l’entraîneur parisien peut donc respirer, mais seulement un peu…

« S’il sort pendant les poules de la Ligue des Champions… »