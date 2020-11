Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Massimiliano Allegri au PSG déjà actée ?

Publié le 24 novembre 2020 à 20h45 par La rédaction

Alors que le PSG jouer gros contre Leipzig ce mardi, l'épée de Damoclès rode également au-dessus de Thomas Tuchel. Menacée, la place de l'entraîneur allemand pourrait vaciller encore plus. D'autant que son successeur serait déjà connu.

L'avenir de Thomas Tuchel pourrait prendre un nouveau tournant rapidement. Avec 3 points en trois journées en Ligue des Champions, le prochain match du PSG s'annonce décisif. Ce mardi, les champions de France affrontent le RB Leipzig, dans un remake de la demi-finale de la dernière édition (3-0), mais aussi pour une revanche du dernier match remporté par les Allemands (2-1). Une défaite scellerait quasiment le sort du PSG, et une élimination serait fatale à Thomas Tuchel. En fin de contrat en juin prochain, le technicien allemand serait ainsi plus proche d'un licenciement que d'une prolongation.

Allegri au PSG, comme si c'était fait