Mercato - Real Madrid : Face aux critiques, Zidane est soutenu par son vestiaire !

Publié le 24 novembre 2020 à 19h30 par Amadou Diawara mis à jour le 24 novembre 2020 à 19h33

Alors que sa saison 2020-2021 n'est pas parfaite, Zinedine Zidane risquerait sa place au Real Madrid. Malgré tout, il peut toujours compter sur le soutien de ses cadres. Présent en conférence de presse ce mardi, Luka Modric a fait savoir qu'il était à fond derrière son entraineur, comme il l'a toujours été.

Zinedine Zidane vit une saison en dents de scie. Malgré tous les titres qu'il a glanés avec le Real Madrid, le coach français voit son avenir être sans cesse remis en question ces dernières semaines. Alors que équipe n'excelle pas, Zinedine Zidane serait en grande difficulté. En sursis depuis plusieurs semaines, le technicien du Real Madrid aurait d'ailleurs pu être évincé en cas de contre-performance face au FC Barcelone il y a tout juste un mois. Décrié, Zinedine Zidane a lâché un coup de gueule sur son avenir il y a quelques jours. « J'ai la même ambition, ne vous inquiétez pas (ndlr a-t-il répondu au journaliste). Je vais l'avoir jusqu'à la fin et cela ne changera pas. Vous (la presse) pouvez continuer à parler de la façon dont je dois travailler et ce jusqu'à la fin. Continuez à faire votre travail, et moi le mien » , avait-il balancé en conférence de presse.

«Dans les moments difficiles, on souffre...»

Interrogé à nouveau sur sa situation ce mardi, Zinedine Zidane a fait passer un nouveau message. « Les moments difficiles ? L'analyse que je fais est que le football est comme ça. Il y a des moments où vous êtes très fort et où vous surmontez les choses même lorsque des situations négatives se produisent. Il est vrai que dans les moments difficiles, on souffre... Mais pas seulement Madrid, toutes les équipes souffrent » , a expliqué l'entraineur du Real Madrid en conférence de presse avant le rendez-vous en Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Malgré sa mauvaise passe avec la Maison-Blanche , Zinedine Zidane est toujours soutenu par ses joueurs.

«Bien sûr que nous sommes avec Zidane»