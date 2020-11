Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau dilemme pour le Barça avec Dembélé ?

Publié le 26 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Manchester United, toujours intéressé, refuserait de mettre les 80M€ nécessaires pour recruter Ousmane Dembélé, laissant le FC Barcelone en plein dilemme sur la marche à suivre avec le Français.

Alors qu’Ansu Fati s’est blessé, Ousmane Dembélé pourrait occuper un rôle important dans les prochaines semaines au FC Barcelone. Récemment touché à une épaule, le champion du monde n’inquièterait pas spécialement le staff médical du Barça selon SPORT . Cependant, le FC Barcelone aurait voulu se débarrasser de l’ailier blaugrana qui n’a pas cessé d’être blessé ces dernières saisons. Manchester United était une option lors du mercato estival. Et les Red Devils pourraient toujours l’être à une condition qui ne plairait pas au FC Barcelone.

Prolongation ou vente, telle est la question