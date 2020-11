Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une fenêtre de tir pour Thauvin !

Publié le 26 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Bien que le FC Séville soit annoncé comme une potentielle destination pour Florian Thauvin, le club andalou n’a pas encore bougé le petit doigt pour le Français. Une opportunité en or pour l’OM concernant la prolongation de Thauvin.

Et si Florian Thauvin passait ses derniers mois à l’OM ? Le contrat du champion du monde tricolore arrivera à expiration à la fin de la saison et une prolongation n’est pas vraiment avancée à ce jour. Thauvin lui-même a fait savoir que les discussions ne faisaient que commencer mardi à RMC Sport. Une situation qui ne laisserait pas insensible certains clubs comme le Milan AC et le FC Séville. Téléfoot La Chaîne soulignait d’ailleurs récemment que le club andalou était prêt à mettre la main à la poche afin pour recruter Thauvin au nez à la barbe de ses prétendants. Mais il n’en est rien en l’état.

Le FC Séville ne pense pas au mercato