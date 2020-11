Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Garcia, Depay... Le Barça change ses plans pour cet hiver !

Publié le 26 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Memphis Depay a longtemps été la priorité du FC Barcelone, Ronald Koeman aurait été contraint de revoir ses plans pour le mercato d'hiver.

Cet été, le FC Barcelone a tenté de recruter Memphis Depay et Eric Garcia dont les contrats à l'OL et à Manchester City prennent fin en juin prochain. Et l'objectif du Barça était de revenir à la charge cet hiver. Ronald Koeman a d'ailleurs décidé depuis plusieurs semaines de faire de l'attaquant lyonnais sa priorité afin de remplacer Luis Suarez. Mais le contexte actuel bouleverse les plans du Barça.

Garcia, la grande priorité du Barça ?