Mercato - ASSE : Ce protégé de Puel ne cache pas sa joie après son transfert !

Publié le 26 novembre 2020 à 9h00 par A.D.

Alors que l'ASSE a levé son option d'achat, Yvan Neyou a fait part de son immense plaisir de pouvoir s'inscrire sur la durée avec les Verts et de ne pas avoir à faire son retour à Braga.

Lors du dernier mercato estival, l'ASSE a bouclé l'arrivée d'Yvan Neyou. Arrivé en prêt au mois de juillet, le milieu de terrain de 23 ans a déjà vu son option d'achat être levée par la direction des Verts . D'après les indiscrétions de Mais Futebol , divulguées il y a quelques jours, le club du Forez aurait déboursé une somme proche de 500 000€ pour le transfert définitif d'Yvan Neyou. Interrogé sur sa nouvelle situation avec l'ASSE, le natif de Douala a fait clairement savoir qu'il était heureux de pouvoir rester plusieurs saisons à Saint-Etienne.

«Pouvoir rester ici aussi est un soulagement, parce que je m'y sens bien »