Mercato - PSG : Leonardo peut souffler pour Allegri !

Publié le 26 novembre 2020 à 10h45 par A.C.

Comme le Paris Saint-Germain, l’Inter rêverait également de Massimiliano Allegri.

Décidément, la Ligue des Champions ne réussit pas à Antonio Conte. Comme avec la Juventus par le passé, l’Italien n’y arrive pas en Europe. La défaite de l'Inter face au Real Madrid de ce mercredi (0-2) en est le parfait exemple et à Milan on commencerait à s’agacer. Comme cet été, un possible départ de Conte commence en effet à faire surface et les Nerazzurri tiendraient déjà son remplaçant... avec Massimiliano Allegri. Ce dernier est également le grand favori de Leonardo, pour remplacer Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Nous vous révélions des premiers contacts en décembre dernier et, avec les tensions grandissantes autour de Tuchel, il pourrait bien poser ses valises à Paris.

L’Inter obligée de continuer avec Conte ?