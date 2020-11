Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie pour ces deux indésirables de Zidane ?

Publié le 26 novembre 2020 à 9h30 par H.K.

En grande difficulté du côté du Real Madrid, Luka Jovic et Mariano Diaz resteraient toujours indésirables aux yeux de Zinedine Zidane. Et une porte de sortie pourrait se présenter à eux au mois de janvier…

Mariano Diaz et Luka Jovic vivent des jours difficiles au Real Madrid. Tous deux en grande difficulté depuis le début de la saison chez les Merengue , les attaquants seraient encore sur le départ, malgré la volonté de Zinedine Zidane de garder un remplaçant à Karim Benzema. L’international serbe, recruté pour 60M€ il y a un an, peine à s’acclimater dans la capitale espagnole, et Mariano Diaz continue de décevoir à la pointe de l’attaque. Dans ce contexte, Zidane pourrait tenter de se débarrasser d’eux, et un club pourrait bien offrir une porte de sortie à ses deux attaquants…

Le Milan AC toujours sur le coup pour Jovic et Mariano ?