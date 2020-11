Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola aurait un gros coup à jouer dans l’effectif de Zidane !

Publié le 26 novembre 2020 à 0h00 par T.M.

Actuellement en difficulté au Real Madrid sous les ordres de Zinedine Zidane, Isco pourrait bien faire ses valises à l’occasion du mercato hivernal de janvier. Direction Manchester City ?

Lors du dernier mercato, le Real Madrid s’est avant tout concentré sur le dégraissage de son effectif afin de faire entrer de l’argent dans les caisses. Plusieurs joueurs ont ainsi quitté le groupe de Zinedine Zidane et ce grand ménage pourrait ne pas être encore terminé. En effet, alors que le mois de janvier approche, d’autres départs seraient prévus pour ce mercato hivernal. Luka Jovic, Mariano ou encore Isco seraient ainsi poussés vers la sortie. Décevant lors de ses apparitions avec le Real Madrid, l’international espagnol ne semble plus avoir sa place chez les Merengue. Reste à savoir où Isco pourrait rebondir dans les prochaines semaines.

Une expérience avec Guardiola ?