PSG - Malaise : Tuchel reçoit un improbable soutien !

Publié le 26 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Après la victoire contre le RB Leipzig, Julian Nagelsmann n'a pas hésité à prendre la défense de Thomas Tuchel concernant le fond de jeu produit par le PSG.

Contre le RB Leipzig, le Paris Saint-Germain n'avait pas le droit à l'erreur afin de ne pas compromettre son avenir européen en Ligue des Champions. Et les Parisiens ont réussi à s'imposer grâce à un penalty de Neymar (1-0). Toutefois, la prestation des joueurs du PSG est loin d'être convaincante. Acculés devant leur but, les joueurs du club de la capitale n'ont cessé de subir les assauts des Allemands, ce qui a valu d'énormes critiques à l'encontre de Thomas Tuchel. Toutefois, Julian Nagelsmann a défendu son compatriote.

«Ce n’est pas que de la faute de Tuchel si le PSG a joué aussi bas »