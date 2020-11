Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte prestigieuse se ferme pour Tuchel !

Publié le 26 novembre 2020 à 18h15 par Th.B.

Le PSG pourrait bien se séparer de Thomas Tuchel à la fin de la saison, son contrat courant jusqu’à ce moment-là. Et pour la suite de sa carrière, l’entraîneur allemand peut déjà faire une croix sur une piste prestigieuse, à savoir Manchester City.

De quoi sera fait l’avenir de Thomas Tuchel ? Récemment, Goal révélait que si le PSG ne remportait pas au minimum 4 points lors des matchs opposant le club parisien à Leipzig mardi soir et à Manchester United la semaine prochaine, Tuchel ne passerait pas les fêtes de Noël à son poste d’entraîneur et serait licencié à quelques mois de l’expiration de son contrat. En effet, son engagement envers le PSG prendra fin à la fin de la saison et sa situation personnelle ne cesse d’être étalée sur la place publique à chacun des faux pas du PSG ces derniers temps. Quoi qu’il en soit, une prolongation de contrat ne serait absolument pas d’actualité selon Téléfoot La Chaîne alors que le10sport.com vous révélait le 3 novembre dernier que l’entraîneur du PSG avait des touches en Angleterre.

Tuchel aurait pu rebondir… à Manchester City !