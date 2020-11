Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Décision imminente pour cet indésirable de Zidane ?

26 novembre 2020

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Brahim Diaz réalise un début de saison éblouissant du côté de l'AC Milan, où il est prêté cette saison. Si bien que les dirigeants rossoneri souhaiteraient conserver le jeune Espagnol...

Un an et demi après son arrivée en provenance de Manchester City, Brahim Diaz n'est jamais parvenu à s'imposer au sein du Real Madrid. N'entrant pas dans les plans de Zinedine ZIdane cette saison, qui a favorisé le retour de Martin Odegaard, le milieu offensif de 21 ans a rebondi du côté de l'AC Milan. Prêté sans option d'achat, Brahim Diaz impressionne depuis le début de saison sous les ordres de Stefano Pioli, alors que les Rossoneri sont en tête de Serie A. Lors d'une récente interview pour Movistar , Brahim Diaz avait d'ailleurs avoué qu'il se sentait bien en Lombardie : « Madrid ? Je suis concentré sur Milan et ici je fais de mon mieux. La ville est très belle, avec des gens super sympas. Je suis très heureux d'être en Italie, je suis adapté assez rapidement. Nous sommes en tête, l'équipe est compétitive, nous sommes forts et nous devons poursuivre cette dynamique » . Un sentiment qui semble réciproque puisque les dirigeants lombards souhaiteraient passer à l'action pour conserver l'Espagnol.

Une réunion dans les prochaines semaines ?