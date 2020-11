Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland, Pogba... Zidane a refusé un gros coup !

Publié le 26 novembre 2020 à 21h00 par D.M.

Après trois saisons passées au Sporting Portugal, Bruno Fernandes avait pris la décision en janvier dernier de rejoindre Manchester United. Alors que le Portugais aurait pu rejoindre le Real Madrid, la Casa Blanca en aurait décidé autrement.

L’avenir de Bruno Fernandes avait fait l’objet de nombreuses spéculations lors du dernier mercato hivernal. Après trois saisons passées au Sporting Portugal, le milieu de terrain de 26 ans avait pris la décision de quitter la formation lisboète. Annoncé sur les tablettes de plusieurs équipes européennes, Bruno Fernandes avait finalement opté pour Manchester United. Auteur d’un doublé ce mardi en Ligue des champions face à l’Istanbul Basaksehir, l’international portugais fait aujourd’hui le bonheur d’Ole Gunnar Solskjaer et semble épanoui en Premier League.

Le Real Madrid ne privilégiait pas le transfert de Bruno Fernandes