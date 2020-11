Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Christophe Galtier bientôt en Italie ? Sa réponse !

Publié le 26 novembre 2020 à 19h15 par Th.B. mis à jour le 26 novembre 2020 à 22h47

L’OM serait une possibilité pour Christophe Galtier à la fin de la saison, à l’instar de l’OL. Néanmoins, l’entraîneur du LOSC ne fermerait pas la porte à l’Italie !

Passé par l’ASSE et faisant un travail remarqué au LOSC depuis 2017 et notamment par Paolo Maldini qui a assuré qu’il était un entraîneur de grand talent au micro de Téléfoot La Chaîne ce jeudi en marge de la rencontre de Ligue Europa opposant le LOSC et le Milan AC, Christophe Galtier aurait la cote sur le marché. Sous contrat au LOSC jusqu’en juin prochain, Galtier pourrait donc être l’entraîneur que tout le monde s’arrache dans quelques mois alors que l'OM et l'OL ne fermeraient pas la porte à une potentielle arrivée du technicien. Néanmoins, l'OM pourrait devoir se frotter à des clubs de Serie A puisqu'un avenir en Italie pourrait être une possibilité pour Christophe Galtier selon Alain Perrin.

« Je dois progresser encore en Italien »