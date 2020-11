Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce candidat qui prépare l’opinion au départ de Messi…

Publié le 26 novembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Toni Freixa, candidat à la présidence du FC Barcelone, s’est exprimé sur le cas Messi. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé aux médias catalans, Toni Freixa, l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone, a pris position au sujet de Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat l’été prochain : « C'est l'une des questions importantes. Vous devez analyser la situation et vous devrez prendre une série de décisions. Pour s'asseoir et parler à Messi, il faut le regarder dans les yeux et voir ce que tout le monde veut et ce que le club peut lui offrir. Il faut lui demander s'il veut vraiment continuer, ce que je suis convaincu qu'il le veut. Le burofax est un problème que nous avons déjà connu. C'est un gagnant et ça le dérange de perdre. La fin de la saison dernière a été très mauvaise. C'est compréhensible, sa réaction était ce qu'elle était, mais c'est oublié. La chose la plus importante à propos du Barça est le Barça lui-même. Nous ne dépendons de personne. Messi a été tout et il doit continuer, ma volonté est qu'il continue, mais un jour il devra partir. Et le jour où cela arrivera, j'espère que ce ne sera jamais le cas, mais ce n'est pas une question qui m'empêche de dormir ».

Discours réaliste