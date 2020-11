Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les incohérences de Victor Font sur Messi…

Publié le 26 novembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Victor Font, l’un des principaux candidats à la présidence du FC Barcelone, affirme faire de la prolongation de Messi la pierre angulaire de son projet. Sans expliquer comment il compte résoudre certaines contradictions…

A l’occasion d’un entretien à la BBC , Victor Font, l’un des principaux candidats à la présidence du FC Barcelone est revenu sur le dossier Lionel Messi, qui est en fin de contrat l’été prochain : « Nous savons évidemment que son départ est une possibilité car il a dit qu'il voulait partir l'été dernier, mais nous avons bon espoir. Les élections auront lieu dans 60 jours et nous aurons un nouveau conseil d'administration, un nouveau président et un nouveau projet. Ce dont Messi a besoin pour rester au club, c'est d'un projet compétitif. Il veut gagner - évidemment, l'absence de projet ces derniers temps a affecté notre façon de rivaliser (ndlr pour les titres) et j'espère donc que lorsque le nouveau président prendra la relève, ce sera nous, nous pourrons le convaincre de rester ».

Renouer avec la stratégie perdante

Victor Font affirme donc que sa priorité est de prolonger Lionel Messi, et que pour cela, il faut lui proposer un projet compétitif au plus haut niveau. Or la prolongation XXL de Messi va tellement absorber les finances du club qu’elle rendra impossible la mise en place d’un nouveau projet compétitif. A moins bien sûr de mener une grosse campagne de vente, ce que le FC Barcelone a tenté en vain de faire depuis deux ans maintenant… En clair, Victor Font propose de renouer avec la stratégie perdante qu’a mené le Barça sur le mercato depuis deux ans et qui avait conduit le président sortant Bartomeu à changer radicalement de cap.