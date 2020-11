Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi… Un candidat à la présidence dévoile ses plans !

Publié le 26 novembre 2020 à 13h30 par H.K.

Alors que la course à l’élection présidentielle au FC Barcelone semble plus que jamais lancée, Tino Freixa, candidat pour prendre la tête des Blaugrana, a d’ores et déjà annoncé ses plans pour l’entraîneur actuel Ronald Koeman, tout en évoquant le cas de Xavi…

Ronald Koeman serait-il déjà sur la sellette au FC Barcelone ? Actuellement 13e de Liga, les Blaugrana éprouvent les pires difficultés à remonter la pente depuis la crise enclenchée lors de la défaite historique face au Bayern en Ligue des Champions cet été. Après la démission de Josep Maria Bartomeu, la position de Koeman semble plus que jamais liée au prochain président qui prendra la tête du Barça. Si certains, comme Victor Font, ne feraient pas entrer Koeman dans leurs plans, d’autres comme Toni Freixa semblent vouloir lui accorder leur confiance…

« Koeman ? C’est lui l’entraîneur »

Ainsi, dans un entretien accordé à El Larguero, Toni Freixa a tenu à expliquer son plan concernant le futur entraîneur du FC Barcelone en cas d’élection… Et à afficher sa confiance pour Ronald Koeman. « C’est lui l’entraîneur. Le club a besoin de stabilité. Cruyff a été conservé après deux saisons qui n’étaient pas les meilleures et il a ensuite gagné quatre fois la Liga » . Des déclarations qui pourraient faire souffler Ronald Koeman, qui se trouve dans une position délicate à la tête du Barça depuis son arrivée cet été. De son côté, l’un des concurrents de Freixa, Victor Font, ne semble pas accorder sa confiance sur le long terme à Ronald Koeman, même s’il lui accorde tout de même du crédit : « Nous devrions lui être reconnaissants d'avoir pris ses responsabilités dans les moments difficiles, ce qui en dit long sur lui. Nous avons bien commencé l'année et j'aime le fait qu'il donne des opportunités aux jeunes talents. J'espère que les bons résultats reviendront. Je suis convaincu que nous avons une équipe compétitive et que nous pouvons remporter des trophées cette année ». Malgré cela, Font semble vouloir faire de Xavi la prochaine tête d’affiche du Barça sur le banc de touche…

« Xavi ? Ce n’est pas encore son heure »