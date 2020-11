Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Puyol, Iniesta... Le retour des légendes du Barça se précise !

Publié le 26 novembre 2020 à 19h00 par H.K.

Alors qu’il annonçait ce jeudi sa candidature pour la présidence du FC Barcelone, Emili Rousaud a tenu à évoquer ses plans pour le FC Barcelone. Et ce dernier semble vouloir faire revenir trois légendes du club au bercail, à savoir Xavi, Carles Puyol et Andres Iniesta…

Les candidatures pour la présidence du FC Barcelone se succèdent. Ce jeudi 26 novembre, c’était au tour d’Emili Rousaud d’annoncer qu’il se présentait pour prendre la tête du club, annonçant du très lourd en cas d’élection, avec notamment le retour de Neymar. Mais le projet phare pour la direction du Barça, cela semble être le retour de trois légendes du club au bercail…

« Nous voulons compter sur Xavi, Iniesta et Puyol »