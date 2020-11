Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur gros coup à 0€ de Leonardo !

Publié le 26 novembre 2020 à 17h45 par A.M.

Cet été, Leonardo a réalisé plusieurs jolis coups à l'image de l'arrivée de Rafinha qui a débarqué pour 0€ en provenance du FC Barcelone. Une recrue qui a dû réjouir Thomas Tuchel qui apprécie grandement le Brésilien.

Contraint de réaliser un mercato créatif compte tenu du contexte économique actuel, Leonardo a réalisé plusieurs coups sans débourser d'indemnité de transfert. Et pour cause, après avoir levé l'option d'achat de Mauro Icardi pour environ 50M€, hors bonus, le directeur sportif du PSG à dû innover et flairer les bons coups. C'est ainsi qu'Alessandro Florenzi, Danilo Pereira et Moise Kean sont arrivés sous la forme d'un prêt. Mais ce n'est pas tout puisque dans les ultimes instants du mercato, Leonardo a sauté sur l'occasion qui lui était offerte pour attirer Rafinha. Le FC Barcelone, qui ne comptait plus sur le Brésilien, a accepté de laisser filer contre un pourcentage à la revente estimé à 35% et des bonus atteignant 3,5M€ au maximum.

Tuchel voulait Rafinha depuis... 2 ans !