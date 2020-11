Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation du clan Allegri sur son avenir !

Publié le 26 novembre 2020 à 14h15 par La rédaction

Alors que Thomas Tuchel est toujours dans le doute au PSG, la piste menant à Massimiliano Allegri prendrait de l’ampleur pour le remplacer. Mais le PSG ne serait pas la seule option de l'entraîneur italien.

Le départ de Thomas Tuchel est-il déjà acté ? Dans tous les cas, selon des récentes informations des médias italiens, Massimiliano Allegri serait le favori pour le remplace au PSG et l’arrivée de l’ancien de la Juventus ne serait plus qu’une question de temps. Thomas Tuchel s’est offert un sursis en venant difficilement à bout de Leipzig en Ligue des Champions (1-0). Mais le tacticien allemand serait toujours dans le viseur de Leonardo alors que les deux hommes afficheraient des désaccords sur la gestion du club, notamment après l’histoire autour du positionnement de Marquinhos. Thomas Tuchel est en fin de contrat en juin prochain et Massimiliano Allegri serait bien l’un des favoris pour s’installer sur le banc du PSG, mais d’autres clubs seraient aussi à l’affût…

«La Fiorentina ? J’y retournerais volontiers»