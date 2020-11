Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christian Eriksen toujours plus proche d’un départ !

Publié le 26 novembre 2020 à 13h45 par La rédaction

Dans le viseur du PSG pour renforcer son milieu de terrain, Christian Eriksen serait en partance de l’Inter. Seulement Paris devra composer avec la concurrence.

Toujours aussi peu utilisé à l’Inter, Christian Eriksen ne devrait pas rester chez les Nerrazzuri bien longtemps. Un an après son arrivée en provenance de Tottenham, l’international Danois serait sur les tablettes du PSG pour un transfert dès cet hiver. Arsenal et Mikel Arteta seraient aussi sur les rangs pour recruter Christian Eriksen. Le Danois aurait d’ailleurs été proposé à plusieurs clubs de Premier League pour 13,5M€ seulement. Alors qu’il ne serait pas du tout heureux du côté de Milan, le joueur de 28 ans envisagerait plus que jamais un départ de l’Inter.

Un départ acté à 90% ?