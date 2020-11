Foot - PSG

PSG : Neymar, Barcelone... L'énorme constat de Rafinha !

Publié le 22 novembre 2020 à 19h45 par A.D.

Ancien du FC Barcelone, Rafinha avait déjà évolué avec Neymar avant de rejoindre le PSG. Selon le milieu de terrain de 27 ans, la star brésilienne a passé un énorme pallier depuis son arrivée à Paris.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a offert Rafael Alcantara à Thomas Tuchel pour renforcer son milieu de terrain. En s'engageant avec le PSG, Rafinha a retrouvé un certain Neymar, qu'il a pu côtoyer durant son passage au FC Barcelone. Lors d'un entretien croisé avec Mauro Icardi pour l'émission Téléfoot , le milieu de terrain de 27 ans a été invité à se prononcer sur le numéro 10 du PSG. Et selon Rafinha, Neymar n'est plus le même depuis qu'il évolue au PSG.

«J'ai retrouvé un joueur beaucoup plus mature qu'au Barça»