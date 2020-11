Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, départ… Mbappé reçoit un terrible conseil !

Publié le 22 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est au centre de tous les débats, Jérôme Rothen estime que l’attaquant du PSG devrait faire ses valises. Et Neymar serait l’une des raisons à cela…

Partira, ne partira pas ? Telle est la question qui revient de plus en souvent à propos de l’avenir de Kylian Mbappé. Alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, il pourrait bien ne pas aller jusque là. En effet, bien que Leonardo chercherait actuellement à offrir un nouveau contrat au prodige de 21 ans, ce dernier ne serait pas vraiment très chaud à cette idée afin de faciliter un peu plus son départ vers le Real Madrid en 2021. Mbappé quittera-t-il le PSG ? Pour Jérôme Rothen, le Parisien aurait tout intérêt.

Mbappé plus fort sans Neymar ?