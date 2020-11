Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé pousse un gros coup de gueule !

Publié le 21 novembre 2020 à 12h45 par B.C.

Alors que le PSG menait au score, l’AS Monaco est parvenue à l’emporter sur sa pelouse ce vendredi (3-2). Une défaite que n’a pas digérée Kylian Mbappé.

Le PSG pensait avoir fait le plus dur ce vendredi en inscrivant les deux premiers buts du match contre l’AS Monaco grâce à Kylian Mbappé. Finalement, les hommes de Niko Kovac sont parvenus à l’emporter avec un doublé de Kevin Volland et un penalty transformé par Cesc Fabregas dans les derniers instants de la rencontre. À quelques jours de la réception de Leipzig en Ligue des champions, le PSG ne s’est donc pas rassuré, de quoi agacer Kylian Mbappé.

« Tu ne peux pas te cacher derrière la fraîcheur »