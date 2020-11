Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle grande annonce sur l'avenir de Messi !

Publié le 26 novembre 2020 à 15h00 par H.K.

Lors de sa conférence de presse de présentation aux élections présidentielles au FC Barcelone, Emili Rousaud a tenu à évoquer le cas de la prolongation de Lionel Messi, ainsi que sa stratégie pour arriver à conserver la Pulga.

Lionel Messi reste au cœur de toutes les discussions au FC Barcelone. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’international argentin pourrait bien décider de définitivement quitter les Blaugrana , lui qui avait déjà clamé haut et fort son envie d’aller voir ailleurs cet été après le début de la crise au Barça suite à la lourde défaite en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Cependant, Emili Rousaud, qui s’est présenté comme candidat à l’élection présidentielle du Barça ce jeudi 26 novembre, semble avoir déjà échafaudé son plan pour garder la Pulga …

« L’avenir de Messi est entre ses mains »