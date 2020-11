Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les phrases de Victor Font sur Guardiola au décodeur

Publié le 26 novembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Victor Font, l’un des principaux candidats à la présidence du Barça, envisage-t-il un retour de Josep Guardiola à Barcelone, malgré sa prolongation récente ? Sa réponse décryptée…

À l’occasion d’un entretien accordé à la BBC , Victor Font, l’un des candidats à la présidence du Barça, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Guardiola, et d’un éventuel retour sur le banc du Camp Nou : « Le projet sur lequel nous travaillons vise à créer, si nous avons l'honneur d'être élu, les conditions adéquates pour que ce grand talent, qui est très lié au Barca, revienne dans son club à un moment donné. Et nous savons qu'à un moment donné, Pep voudra revenir, même si c'est pour des raisons personnelles. Nous espérons que tôt ou tard, nous pourrons créer ces conditions et compter sur le talent de Pep pour le bien du club ».

Guardiola n’est pas inclus dans son projet

Comment comprendre les déclarations de Victor Font ? Elles démontrent clairement qu’au-delà des phrases de circonstance compte tenu de l’histoire et du statut du coach, le candidat n’envisage pas de miser à court terme sur Guardiola. Il n’a pas programmé son retour, qui ne figure pas dans son projet, dont on comprend qu’il est en revanche articulé autour du duo Xavi-Messi.