Mercato - PSG : Un nouveau signal clair envoyé pour Eriksen ?

Publié le 26 novembre 2020 à 12h45 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et Arsenal, Christian Eriksen ne semble définitivement plus avoir sa place à l’Inter.

Au début, ça avait tout de la belle histoire. Après des très belles choses montrées avec Tottenham en Angleterre, Christian Eriksen faisait le pari de rejoindre l’Inter au cours de l’hiver 2019, pour devenir le nouveau maître à jouer de l’équipe d’Antonio Conte. Pourtant, le déclic n’a jamais semblé avoir eu lieu. Conte ne serait en effet pas un grand fan du Danois, qui bénéficie donc d’un temps de jeu très faible à l’Inter et est déjà taxé par certains observateurs d’erreur de casting. La presse italienne est unanime : il quittera l’Inter au cours des prochains mois et plusieurs clubs seraient déjà prêt à l’accueillir, comme le Paris Saint-Germain, Arsenal et le Bayern Munich.

Le calvaire d’Eriksen à l’Inter