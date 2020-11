Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur un retour de Neymar au Barça !

Publié le 26 novembre 2020 à 13h15 par A.C.

Emili Rousaud a annoncé ce jeudi sa candidature à la présidence du FC Barcelone et a assuré travailler à un retour de Neymar.

C’est le serpent de mer du FC Barcelone, depuis 2017. Parti dans des circonstances controversées au Paris Saint-Germain lors du mercato estival, Neymar est régulièrement annoncé proche d’un retour. Il a d’ailleurs lui-même fait des mains et des pieds en 2019 pour retrouver Lionel Messi au Barça, sans succès. Une chose importante a changé ces dernières semaines. Josep Maria Bartomeu, avec qui Neymar et son entourage ne semblaient vraiment pas s’entendre, a quitté le Barça. D'autres obstacles de taille persistent toutefois, surtout quand on sait que le numéro 10 du PSG réclamerait toujours près de 6,5M€ à son ancien club.

«Nous travaillons pour le ramener à Barcelone... s'il retire les poursuites contre le club»