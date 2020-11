Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Debuchy ouvre grand la porte à un retour de Saliba !

Publié le 27 novembre 2020 à 1h00 par A.C.

Pour Mathieu Debuchy, un retour de William Saliba pourrait faire le plus grand bien à l’ASSE.

L’Angleterre ne réussit pas vraiment à William Saliba, pour l’instant. L’ancien jeune talent de l’ASSE n'arrive pas à trouver sa place à Arsenal, barré notamment par Gabriel, arrivé en provenance du LOSC. Ainsi, l’hypothèse d’un retour à Saint-Étienne a fait surface. Il faut dire que la défense des Verts est tout sauf rassurante cette saison, surtout depuis le départ de Wesley Fofana à Leicester. Un retour de Saliba à l’ASSE pourrait donc être une bonne chose, pour le club comme pour le joueur, qui pourrait se relancer en Ligue 1.

« William sera le bienvenu et il aura l’avantage de connaitre la maison »